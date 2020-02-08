Защита Дугарь передала прокурорам новые доказательства по делу Шеремета

Адвокат Виталий Коломиец рассказал, что в Офис генпрокурора передали доказательства, которые, вероятно, свидетельствуют о непричастности военной медсестры Яны Дугарь к убийству журналиста Павла Шеремета. Прокурор Сергей Зузак считает, что эти доказательства являются ненадлежащими, так как получены непроцессуальным способом.

Адвокаты фигурирущей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугар передали в Офис генерального прокурора новые доказательства, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о ее непричастности к преступлению.

Об этом один из защитников Дугарь Виталий Коломиец рассказал в комментарии "Громадському".

Адвокат рассказал, что речь идет о психофизиологической экспертизе с использованием полиграфа, выводы которой указывают на то, что Дугарь не обсуждала убийство Шеремета с другим фигурантом дела – музыкантом Андреем Антоненко.

"Кроме этого, важно – это рост. Он у "закладчицы" такой же, как и у "разведчицы", то есть 165 см, а Яна – 175 см без обуви", – добавил Коломиец.

Защита просит закрыть производство по Дугарь.

Прокурор по делу Сергей Зузак считает, что защита предоставила ненадлежащие доказательства, которые получены в порядке, не предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

"Неизвестно, где они проходили полиграф, что это за эксперт. Они задавали те вопросы, которые сами определяли. Это ненадлежащие доказательства, они добыты непроцессуальным способом", – сказал он журналистам.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

5 февраля суд продлил меру пресечения для Дугарь. Она будет находиться под ночным домашним арестом до 4 апреля. Защита Дугарь на этом заседании заявляла об отводе прокурору и судье, но в удовлетворении ходатайства отказали.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.