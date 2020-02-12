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Дело Шеремета. Подозреваемой Дугарь назначили две экспертизы

Военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, рассказал ее адвокат Виталий Коломиец.

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Дугарь находится под ночным домашним арестом
Дугарь находится под ночным домашним арестом
Фото: ЕРА

Военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, назначили две экспертизы. Об этом 11 февраля в Facebook сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"В деле Шеремета в отношении Яны Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы", – написал он.

Коломиец добавил, что защите не предоставили постановлений о проведении экспертиз.

"Мы как сторона защиты не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях. Поэтому предотвращаем будущее скавчание некоторых Telegram-журналистов с информацией типа: "Секреты следствия: Дугарь отказалась от экспертиз", – заявил он.

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3250268195002583

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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