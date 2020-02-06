Убийство Шеремета. Следствие опровергло показания Кузьменко

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко неоднократно связывалась с другим подозреваемым Андреем Антоненко, заявили следователи по делу.

Следователи опровергли ряд показаний подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом 6 февраля собщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Как говорится в сообщении, Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Шеремет и впервые услышала его фамилию только утром 20 июля 2016 года, когда листала на работе новостную ленту Facebook. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Кузьменко находилась в отпуске, что документально подтверждено.

При этом отпуск женщина частично проводила в Одесской области с нынешним сожителем Петром Кияном. 18 июля 2016 года они вместе вернулись в Киев. В ту ночь Юлия вместе с мужем Дмитрием (в то время официально они еще находились в браке) поехали в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить сына и родителей Кузьменко из Турции. На суде адвокат Кузьменко Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 года в 02.00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05.00. Однако, согласно протоколу осмотра, родной сын и родители подозреваемого Кузьменко после отдыха в Турецкой Республике пересекли государственную границу Украины 19 июля 2016 года в период с 00.12 по 00.18. Также судя по трафику телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Кузьменко уже в 1.24 была дома.

В то же время сторона обвинения сомневается в правдивости показаний теперь уже бывшего мужа Кузьменко Дмитрия. Во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он заявил, что с вечера 18 по 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 бывший муж подозреваемой сообщил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

Кроме того, защита Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими подозреваемыми в убийстве, в том числе с Андреем Антоненко. Однако следствие установило факты тесных отношений между Кузьменко и Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Антоненко.

В частности, в 2016 году фиксируются 104 соединение между ними, из которых до даты совершения преступления – 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После смерти Шеремета таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в Facebook, в том числе 89 – до совершения убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.