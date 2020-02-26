Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

МВД: Подозреваемые по делу Шеремета отказались от ряда экспертиз

Яна Дугарь отказалась от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз, Андрей Антоненко – от проведения следственного эксперимента, а Юлия Кузьменко – от судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз, заявили в Министерстве внутренних дел Украины. Дугарь, Антоненко и Кузьменко объявлены подозреваемыми в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дугарь (стоит) отказалась от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз
Дугарь (стоит) отказалась от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз
Фото: ЕРА

Несмотря на публичные заявления адвокатов о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, подозреваемые отказываются от участия в следственных действиях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 26 февраля на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Поведение подозреваемых усложняет расследование, сетуют в МВД.

"Речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз – почерковедческой и судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной. – "ГОРДОН") экспертиз. Кроме того, Антоненко и Кузьменко отказались от одновременного допроса", – отмечается в сообщении.

Кроме того, следователи обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от интервьюирования с использованием полиграфа; при этом Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Всего в деле назначено 32 экспертизы, уточнили в министерстве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (арестована). В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: МВД, Павел Шеремет, экспертиза, полиграф, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS