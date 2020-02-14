Дело Шеремета. Суд оставил Кузьменко под стражей

Тарас Беспалый, адвокат детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, просил изменить его подзащитной меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.

Кузьменко заявила на суде, что не имеет отношения к убийству Шеремета Фото: ЕРА

14 февраля Апелляционный суд Киева оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщает "Громадське".

Адвокат подозреваемой Тарас Беспалый просил освободить из-под стражи Кузьменко под ночной домашний арест. Он утверждал, что подозрение Кузьменко является необоснованным.

По словам адвоката, из 30 документов, которые сторона обвинения предоставила в качестве подтверждения, только один является подтвержденным и только 10 касаются непосредственно Кузьменко.

Подозреваемая заявляла, что не имеет отношения к убийству Шеремета, никогда не знала его и не понимает, почему она до сих пор под стражей.

Прокурор Сергей Зузак просил оставить в силе решение суда первой инстанции. Он говорил о рисках побега, сокрытия, давления на свидетелей, других фигурантов преступления, уничтожения и искажения вещественных доказательств.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора и оставил Кузьменко под стражей.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.