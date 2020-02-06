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Котюжинская: Если возьмете интервью у Юлии Кузьменко, получите штраф и аннуляцию регистрации. Сейчас об этом дико даже подумать, но это может стать реальностью

Принятие законопроекта "О медиа" даст Нацсовету по телевидению и радиовещанию неограниченные полномочия по составлению списка лиц, нежелательных для упоминания в медиа; публикация о человеке, в отношении которого ведется уголовное производство, например, детском враче Юлии Кузьменко, может привести к санкциям для СМИ, заявила в интервью изданию "ГОРДОН" глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

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Интервью с Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, может привести к проблемам для СМИ
Интервью с Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, может привести к проблемам для СМИ
Фото: ЕРА

В случае принятия в нынешнем виде законопроекта "О медиа" интервью с лицами, которые признаны вредящими национальным интересам, грозят изданиям штрафом и лишением регистрации. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказала глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"Получите штраф и аннулируют регистрацию как минимум. То же самое будет, если вы возьмете интервью, к примеру, у [детского хирурга, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета] Юлии Кузьменко, то есть "лица, в отношении которого начато уголовное производство". Сейчас об этом дико даже подумать, но это может стать реальностью", – полагает Котюжинская.

Неограниченные полномочия по составлению списка нежелательных для упоминания в СМИ людей предлагается передать Национальному совету по вопросам телевидения и радио, отметила эксперт.

"Например, попасть на этот карандаш Нацсовета можно лишь на том основании, что в отношении тебя открыли уголовное дело. Чтобы дело открыли, достаточно заявления, поданного в правоохранительные органы. Но исключат человека из этого списка, лишь когда будет оправдательный приговор суда. А если оправдательного приговора не будет вообще? Начали дело, закрыли дело, а оправдательного приговора нет?" – задалась вопросом Котюжинская.

Она обратила внимание на то, что в законопроекте нет оговорок, регулирующих время создания контента, в котором фигурируют лица, "вредящие медиапространству".

"Нацсовет может человека в свой список и не внести. Вы понимаете, насколько это коррупционная история? Нам нужен сериал "Сваты" – значит, актера [Федора] Добронравова не будет в списке. Нам нужно запретить сериал "Сваты" – значит, актер Добронравов будет в списке. Остальное не имеет значения", – сказала собеседница издания "ГОРДОН".

Вероятное появление таких списков – это прямая цензура, убеждена медиаюрист.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. 

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Теги: СМИ, санкции, цензура, Нацсовет, уголовное производство, Юлия Кузьменко, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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