Котюжинская: Заблокировать сайт смогут за два дня. А обжалование может занять полгода

Согласно новому законопроекту "О медиа", если владелец издания не допустит Нацсовет провести проверку, то ему грозит административная ответственность и "безумный" штраф. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"От 5 тыс. грн и далее, по нарастающей, до полумиллиона гривен. Для телекомпаний штрафы на порядок выше. Обычно в Украине админответственность – это от 80 грн. 150–300. А тут старт с 5 тыс. Плюс конфискация имущества”, – рассказала она.

Котюжинская подчеркнула, что для печатных изданий это будет "смертью".

"Допустим, вы газета "Бульвар Гордона". Вы получили своих подписчиков на год, и тут Нацсовет решает, что у вас что-то не так с финансовыми документами. Или с контентом. Или и с тем, и другим. Он отменяет вашу регистрацию, а дальше вы можете обжаловать в суде его действия. Причем только в одном – Киевском окружном административном суде города Киева… Теперь смотрите: если Нацсовет судится с медиа, дело рассматривается в сокращенном режиме. В течение двух дней. То есть заблокировать сайт, выход печатных СМИ и так далее могут за два дня. Если речь идет о печатных СМИ, то обжалование решения Нацсовета будет происходить не в сокращенном, а в общем порядке, то есть первое слушание может быть через полгода, год, два…“ – рассказала она.

В это время СМИ не сможет выходить в печать, так как ему грозит штраф и конфискация имущества.

"И не выходить не можете, ведь это штрафные санкции перед "Укрпоштой", перед подписчиками... Все, вы фактически оказываетесь в ситуации, когда издавать печатные СМИ невозможно... Сейчас, по нынешним законам, чтобы прекратился выпуск печатных СМИ, должен быть судебный уголовный приговор, и это в каких-то исключительных случаях. Или если ты зарегистрировался, например, но не выпустил первый номер газеты. А они предлагают лишать регистрации в любой момент", – добавила Котюжинская.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.