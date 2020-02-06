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Котюжинская: Власти ничего не осталось, кроме как запрещать, блокировать, создавать проблемы СМИ, блогерам, всем, у кого есть аудитория в соцсетях

Новую власть не устраивает, что она не может наладить коммуникацию со СМИ, сказала в интервью изданию "ГОРДОН" глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

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Котюжинская: Теоретически я могу быть медиа
Котюжинская: Теоретически я могу быть медиа
Фото: Тетяна Котюжинська / Facebook

Согласно новому законопроекту "О медиа", медиа будет считаться "даже доска объявлений". Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"Медиа будет считаться все, что распространяет массовую информацию, имеет постоянное название. К примеру, есть у меня страница в Facebook – Тетяна Котюжинська. Название постоянное? Да. Пишу там регулярно? Да. Написанное – информация? Пожалуй. И есть определенное количество подписчиков. Все! Теоретически я могу быть медиа! Не могу разве что по одной причине: если не получаю за распространение информации средств. Но как мне это доказать и кто будет это устанавливать? Этот кто-то должен все мои финансовые документы поднять и посмотреть, не получала ли я… Каждый из нас окажется под проверкой, понимаете? Можно, конечно, сказать: мол, всех не проверите, силенок не хватит. Но кого-то в первую очередь будут", – сказала она.

Котюжинская добавила, что власть сможет "перехватывать" тех, кто ее критикует.

"Новую власть не устраивает то, что она не может коммуникацию наладить. Все уже перепробовали: и юлить, и уходить от ответа, и придумывать странные версии своих проколов, и отвечать скандалом на скандал… Ничего не осталось в запасе, кроме как запрещать, блокировать, создавать проблемы СМИ, редакторам, блогерам, всем, у кого есть аудитория в соцсетях", – заявила она.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. 

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Теги: Украина, реформы, соцсети, журналисты, законопроект, реформа, блогер, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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