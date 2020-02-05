Томиленко о законопроекте Ткаченко: Представляете, сколько средств нужно будет СМИ, чтобы нанять юристов и бухгалтеров для составления отчетов по любому требованию Нацсовета?

В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О медиа" затраты СМИ на юристов и бухгалтеров вырастут. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Вы представляете, сколько средств будут вынуждены потратить СМИ на то, чтобы нанять юристов, которые будут вычитывать материалы на предмет несоответствия закону, аудиторов, бухгалтеров для составления отчетов по любому требованию Нацсовета... Одно дело – если это большой, мощный канал "1+1" со своей юридической службой, и совсем другое – если речь идет о маленьком СМИ. Где их брать, эти средства, по сути, из чего платить за соответствие закону?" – сказал он.

По словам Томиленко, "люди просто будут сидеть и трястись над каждой буквой: а если мы так сказали, мы нарушили или нет?".

Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.