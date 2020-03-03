СМИ пишут, что новым генпрокурором может стать нардеп от "Слуги народа" Ионушас. Он говорит, что ему предложений не поступало

По данным источников "Украинской правды", депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас может заменить на должности генпрокурора Руслана Рябошапку.

Ионушас заявил, что не получал предложений о занятии поста генпрокурора Фото: obozrevatel.com

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас может стать новым генеральным прокурором Украины. Об этом 3 марта сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах и в "Слуге народа".

Источники издания заявили, что Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего пять минут. После этого парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Как пишет "Украинская правда", причиной для увольнения Рябошапки стала его встреча с послами G7, о которой 3 марта сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

We look forward to the G7 ambassadors’ meeting with Prosecutor General Ryaboshapka today to discuss the substantial progress he has made in reforming the Office of the Prosecutor General. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 3, 2020

Сам Ионушас в комментарии "Обозревателю" заявил, что предложений возглавить Офис генпрокурора ему не поступало.

"Сейчас я выполняю свои обязанности как заместитель главы комитета по правоохранительной деятельности. Мое основное направление связано с реформой прокуратуры. Больше ничего я вам сейчас сказать не могу", – отметил нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию.