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Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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В Офисе генпрокурора происходят обнадеживающие процессы. И мне страшно, что вся эта работа может быть уничтожена из-за тупых политических игр

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Я не знаю, чем закончится заседание Верховной Рады в среду. Но хочу заранее кое-что сказать команде Зеленского. Вы можете делать вид, что этого не замечаете, но на самом деле все вокруг это понимают.

Очень много турбулентных событий последних месяцев вы пережили с минимальными потерями только потому, что в Офисе генерального прокурора в течение этого времени происходили обнадеживающие процессы, которые поддерживает гражданское общество.

С того фарса, который вы устроили с обменом пленными, вас реально вытащил Рябошапка, взяв на себя удар. Под Офисом президента еженедельно не горят файеры только потому, что по делу Кати Гандзюк усилиями прокуратуры начались сдвиги, несмотря на то, что Мангер занес бабла "Слуге народа".

Вы относительно спокойно живете, потому что прокуратура не позволила аваковским чертям объявить необоснованное подозрение Сергею Стерненко, как ни давили все медведчуковские помойки.

Да, в ведомстве Руслана Рябошапки далеко не все гладко. Жаль, что не хватило характера не участвовать в том трешаке, который устроил Аваков по делу Шеремета. Жаль, что продвижений в других делах по нападениям на активистов почти нет. Но есть фундаментальные вещи, сделанные за эти полгода, из-за которых я готова вписываться за руководство Офиса генпрокурора.

В частности, впервые за шесть лет войны прокуратура взялась систематизировать преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины, и называть вещи своими именами. Как человек, который в одиночку с 2016 года барахтался в этом хаосе, я вас уверяю: это колоссальный объем работы, к которому все предыдущие годы прокуроры даже подходить боялись. А ведь это одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед нами.

Кому интересно (а вам должно быть интересно!), больше о стратегии расследования этих преступлений в колонке Гюндуза Мамедова.

Мне реально страшно, что вся эта работа может быть уничтожена из-за тупых политических игр.

Потому что надежд, что на место Рябошапки Аваков – Коломойский поставят кого-то лучшего и более профессионального, у меня нет. Есть слабая надежда лишь на то, что в "Слуге народа" перевесит если не здравый смысл, то хотя бы инстинкт самосохранения.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, гражданское общество, Ольга Решетилова, Офис генпрокурора
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