В Виннице объявили подозрение шести сотрудникам колонии, где от побоев умер арестованный – Офис генпрокурора

По версии следствия, сотрудники учреждения исполнения наказаний №1 Винницы до смерти избили мужчину, которого суд поместил под стражу, отметили в Офисе генпрокурора.

Шести сотрудникам колонии №1 в Виннице объявили подозрение по делу о смерти арестованного. Об этом 24 февраля проинформировал Офис генерального прокурора.

"Прокуратура Винницкой области совместно с ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН") при оперативном сопровождения департамента стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении шести должностным лицам государственного учреждения "Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)", которые подозреваются в вероятной причастности к причинению заключенному телесных повреждений, в результате которых он умер", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что в суд направлены ходатайства об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении их от должностей.

"По версии следствия, в июле 2019 года в указанное учреждение исполнения наказаний доставлено лицо, которому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время пребывания там, как считают следователи, эти лица, вероятно, причинили ему смертельные телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

У подозреваемых провели девять обысков, "в результате которых выявлены средства совершения преступлений, а также запрещенные предметы".

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.