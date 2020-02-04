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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Парад пленных" в Донецке. Прокуратура объявила подозрение четырем участникам

Так называемый "парад пленных" прошел в Донецке 24 августа 2014 года. 50 украинских военных заставили идти колонной по центральной улице города пока их оскорбляли и били.

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Украинских пленных заставили идти колонной по центральной улице оккупированного Донецка
Украинских пленных заставили идти колонной по центральной улице оккупированного Донецка
Фото: EPA

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили четырем украинцам о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпокурора.

По версии следствия, подозреваемые принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время колонны военнопленных подвергались оскорблениям и побоями.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту.

Министр обороны Украины Валерий Гелетей назвал этот "парад" вызовом не только для Украины, но и для всего мира.

Теги: Донецк, боевики, парад, война на Донбассе, Офис генпрокурора
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