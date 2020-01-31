НАБУ объявило подозрение президенту академии аграрных наук по делу о выводу госземель в частную собственность

Подозрение в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель Национальной академии аграрных наук Украины выдвинуто президенту академии Ярославу Гадзало и еще четырем лицам.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 24–29 января сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и его четырем коллегам о подозрении в причастности к незаконному отчуждению государственных земель, подозрения подписаны генеральным прокурором. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

По данным следствия, в течение 2013–2014 годов должностные лица НААНУ инициировали принятие решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях, отметили в НАБУ.

Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААНУ проголосовали за выведение земельных участков из госсобственности, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц.

В 2019 году о коррупции в НААНУ рассказала программа "Схемы". В сюжете говорилось, что руководители академии и их родственники становятся владельцами участков на территориях, которые ранее использовались для нужд исследовательских учреждений академии. В частности, дочь и зять президента НААНУ Ярослава Гадзало являются владельцами нескольких земельных участков в Гатном, которые до конца 2013 года находились в пользовании опытного хозяйства "Чабаны" Института земледелия НААНУ. Во время съемок на журналистов напали.

По информации "Схем", подозрения в январе 2020 года выдвинуты Гадзало (на момент отчуждения земель он являлся вице-президентом академии), директору Института садоводства НААНУ Игорь Гринику, первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Игорю Ибатуллину, вице-президенту, главному ученому секретарю НААНУ Анатолию Заришняку, директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" имени Таирова НААНУ Вячеславу Власову.

Дело в отношении еще девяти обвиняемых по этому делу уже находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда Украины.