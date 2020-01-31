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Парковка вместо бассейна. НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают бывшего главного архитектора Киева и генерального директора компании-застройщика в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

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В НАБУ утверждают, что в Киеве вместо бассейна для школы построили паркинг
В НАБУ утверждают, что в Киеве вместо бассейна для школы построили паркинг
Фото: НАБУ / Facebook

30 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика. Об этом 31 января проинфоримировала пресс-служба НАБУ.

Правоохранители подозревают их в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По версии детективов, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду обществу с ограниченной ответственностью (ООО). Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

По его условиям ООО возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия денег. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить реализацию проекта.

"Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга. В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест", – рассказали в пресс-службе.

Детективы НАБУ занимаются расследованием с августа 2019 года.

"К тому времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130 города Киева", – добавили в бюро.

В НАБУ добавили, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается. Речь идет о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,635 млн грн. В нем фигурирует бывший президента корпорации "Укрбуд", народный депутата VIII созыва из группы "Воля народа" Максим Микитась.

Теги: Киев, Украина, коррупция, следствие, строительство, застройка, правоохранители, убытки, НАБУ, подозрение, уголовное производство
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