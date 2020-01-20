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На Микитася повторно надели электронный браслет

По решению суда, бывший народный депутат Максим Микитась, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с жильем для Нацгвардии, должен носить электронный браслет. Недавно эго сняли, так как экс-нардеп получил разрешение от Специализированной антикоррупционной прокуратуры временно вылететь из страны, сегодня это решение отменили, рассказал адвокат подозреваемого Александр Лысак.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину
20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину
Фото: Максим Микитась / Facebook

Правоохранители надели электронный браслет на бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата VIII созыва от группы "Воля народа" Максима Микитася. Об этом "РБК-Украина" сказал его адвокат Александр Лысак.

"У него по решению суда было обязательство носить электронный браслет, но его сняли недавно, так как он получил разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры временно вылететь из страны. Сегодня разрешение отменили и снова надели браслет", – рассказал защитник.

Адвокат отметил, что ему не известны причины, почему отменено разрешение на вылет из страны Микитасю.

Лысак подчеркнул, что намерен обжаловать незаконные действия правоохранителей в отношении своего клиента.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗОНа него надели электронный браслет. 

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Теги: Украина, следствие, правоохранители, расследование, Максим Микитась, Александр Лысак, электронный браслет
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