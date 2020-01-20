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В Госпогранслужбе подтвердили, что Микитась пытался вылететь из Украины

Сегодня бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко и издание "Страна" сообщили о попытке подозреваемого в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася покинуть Украину. В Государственной пограничной службе Украины подтвердили эту информацию.

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Микитась вышел из СИЗО под залог
Микитась вышел из СИЗО под залог
Фото: Максим Микитась / Facebook

В Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата VIII созыва от группы "Воля народа" Максима Микитася пограничники сегодня утром сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины. 

"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином в аэропорту Борисполь действительно имела место. Он пытался вылететь из Украины. Но более детальной информации сообщить не можем, поскольку она больше касается деятельности других правоохранительных органов", – сообщила спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

О попытке подозреваемого в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии Микитася покинуть Украину сегодня сообщили бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко и издание "Страна".

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Теги: Украина, Борисполь, Госпогранслужба, пограничники, залог, расследование, Максим Микитась
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