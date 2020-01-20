Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Микитась пытался вылететь из Украины, однако пограничники его не выпустили – СМИ

Бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата VIII созыва от группы "Воля народа" Максима Микитася, который подозревается в махинациях с жильем для Нацгвардии, сняли с рейса и дали документ о запрете выезда из страны. Об этом сообщают экс-нардеп Сергей Лещенко и издание "Страна".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В октябре 2019 года Микитась вышел из СИЗО под залог
В октябре 2019 года Микитась вышел из СИЗО под залог
Фото: Олег Головатенко / Facebook

Бывший народный депутат Максим Микитась, который является подозреваемым в уголовном деле о завладении недвижимостью Нацгвардии в размере около 82 млн грн, пытался вылететь из Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась", – отметил Лещенко.

Издание "Страна" пишет, что источник в Государственной пограничной службе Украины подтвердил эту информацию. 

"Дали бумагу о запрете выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один", – сказал собеседник издания. Он добавил, что на руках у экс-нардепа был документ от Национального антикоррупционного бюро, который, по мнению Микитася, давал ему право покинуть страну.

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Теги: СИЗО, Сергей Лещенко, арест, пограничники, расследование, Максим Микитась
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil стали полуфиналистами Национального отбора на "Евровидение 2020"
Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil стали полуфиналистами Национального отбора на "Евровидение 2020"
Полякова и ее 14-летняя дочь показали фигуры в купальниках
Полякова и ее 14-летняя дочь показали фигуры в купальниках
  "Обычная любовь". Вышел трейлер фильма с Нисоном и Мэнвилл. Видео
  "Обычная любовь". Вышел трейлер фильма с Нисоном и Мэнвилл. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS