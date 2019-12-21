Суд арестовал шесть элитных авто Микитася – СМИ

Печерский райсуд Киева наложил арест на элитные автомобили, которые обнаружили во время обысков у народного депутата восьмого созыва, сообщили в Государственном бюро расследований. По данным "Украинской правды", речь идет об экс-нардепе Максиме Микитасе.

Автомобили арестовали в рамках производства о возможном "отмывании" средств Микитасем Фото: dbr.gov.ua

Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у нардепа восьмого созыва в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем, в сумме свыше 200 млн грн. По данным "Украинской правды", речь идет о Максиме Микитасе.

24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении по делу о хулиганстве. Речь идет о конфликте экс-нардепа с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком, которому разбили телефон.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн.