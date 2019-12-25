Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Бывший народный депутат Максим Микитась обязан до 14 февраля 2020 года носить электронный браслет и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители подозревают Микитася в махинациях с жильем для Нацгвардии
Правоохранители подозревают Микитася в махинациях с жильем для Нацгвардии
Фото: Максим Микитась / Facebook

24 декабря Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата VIII созыва от группы "Воля народа" Максима Микитася. Об этом 25 декабря проинформировала пресс-служба суда.

"Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, и сообщать об изменении своего места жительства", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Процессуальные обязанности суд продлил до 14 февраля 2020 года.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/166236754746965

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Теги: Украина, недвижимость, следствие, правоохранители, расследование, ущерб, Максим Микитась, подозрение, обыски, электронный браслет, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS