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Экс-нардепу Бобову сообщили о новом подозрении – СМИ

Подозрение о декларировании недостоверной информации детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили экс-нардепу Геннадию Бобову, пишет "Украинская правда".

Бобов был депутатом Верховной Рады VII VIII созывов
Бобов был депутатом Верховной Рады VII–VIII созывов
Фото: Бобов Геннадій / Facebook

28 января детективы Наицонального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему народному депутату, сообщила пресс-служба САП в Facebook. 

"В ежегодных декларациях за 2015 – 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн", – сказано в релизе. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2122100547893117

В пресс-службе НАБУ отметили, что возможные нарушения экс-нардепа расследуют с 2017 года.

Ведомства не назвали имени политика. По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Геннадие Бобове, который избирался депутатом Верховной Рады VII–VIII созывов. 

Бобова подозревали в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации. В 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко принял решение направить в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с Бобова, но тот перечислил в государственный бюджет около 38 млн грн и ГПУ отозвала представление о лишении неприкосновенности. Как писали "Українські новини", в 2018 году Бобов обжаловал начисление ему налоговых обязательств и штрафа, отсудив у государства внесенные ранее 38 млн грн.

Теги: налоги, декларация, НАБУ, подозрение, САП, Геннадий Бобов, декларирование
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