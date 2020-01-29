Экс-нардепу Бобову сообщили о новом подозрении – СМИ

Подозрение о декларировании недостоверной информации детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили экс-нардепу Геннадию Бобову, пишет "Украинская правда".

28 января детективы Наицонального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему народному депутату, сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"В ежегодных декларациях за 2015 – 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн", – сказано в релизе.

В пресс-службе НАБУ отметили, что возможные нарушения экс-нардепа расследуют с 2017 года.

Ведомства не назвали имени политика. По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Геннадие Бобове, который избирался депутатом Верховной Рады VII–VIII созывов.

Бобова подозревали в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации. В 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко принял решение направить в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с Бобова, но тот перечислил в государственный бюджет около 38 млн грн и ГПУ отозвала представление о лишении неприкосновенности. Как писали "Українські новини", в 2018 году Бобов обжаловал начисление ему налоговых обязательств и штрафа, отсудив у государства внесенные ранее 38 млн грн.