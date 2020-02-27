Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров

Вся информация о доходах прокуроров Офиса генпрокурора Украины, а также бывших работников Генпрокуратуры и их близких родственников стала открытой, сообщили в Офисе генпрокурора.

Декларации сотрудников ГПУ были закрыты в марте 2018 года Фото: pixabay.com

Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров офиса, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Об этом 26 февраля проинформировала пресс-служба ведомства.

"Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности в отношении ряда должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры Украины. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях", – рассказали в пресс-службе.

Отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса генпрокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, каждый сможет ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подчеркнули в ведомстве.

Эти ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. До этого структура называлась Генеральной прокуратурой.