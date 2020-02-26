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"Жена выплачивает кредит". Журналисты показали французский дом Рябошапки

В 2016 году семья генпрокурора Украины Руслана Рябошапки приобрела дом во Франции площадью 145 м². По словам чиновника, его супруга Олеся Рябошапка, которая работается в Европейском суде по правам человека, продолжает выплачивать кредит, взятый для покупки недвижимости.

У семьи Рябошапки есть недвижимость в Украине и во Франции
У семьи Рябошапки есть недвижимость в Украине и во Франции
Фото: president.gov.ua

Журналисты издания "Страна" 25 февраля опубликовали фотографии дома генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки во Франции. 

Недвижимость находится в коммуне Ла-Ванзено (регион Гранд-Эст), где проживает около 6 тыс. жителей.

"Дом семьи украинского чиновника не выделяется среди остальных в Ла-Ванзено. Он находится за низким забором и выкрашен в бледно-желтый цвет. В доме два этажа, есть гараж, а территория ухоженная", – сказано в публикации. 

Как отмечается в декларации генпрокурора, площадь дома – 145 м². Его приобрели в 2016 году за 12,4 млн грн. Дом записан на супругу Рябошапки Олесю Рябошапку, которая работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Ей же принадлежит земельный участок во Франции площадью 440 м². Во Франции она живет с тремя сыновьями, у которых французское гражданство. 

Дом семьи Рябошапки в Ла-Ванзено. Фото: strana.ua
Дом семьи Рябошапки в Ла-Ванзено. Фото: strana.ua

В декларации Рябошапки за 2017 год указано, что в 2016 году Олеся Рябошапка взяла в банке Crédit Mutuel два кредита – на €510 тыс. и 81 тыс. В декларации за 2018 год генпрокурор сообщил, что кредит на 510 тыс. она уже выплатила, но в 2017 году взяла в том же банке новый – на 15 тыс. 

25 февраля Рябошапка сказал журналистам, что его супруга продолжает погашать задолженность. 

"Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", – цитирует генпрокурора УНИАН.

Он сказал, что его жена получает достаточно, чтобы покрывать кредит, и отметил, что часто бывает в доме во Франции. 

"Конечно, достаточно часто [бываю]. Там же моя жена и мои дети живут", – заявил генпрокурор. 

Фото: strana.ua
Фото: strana.ua

Семье генпрокурора также принадлежит квартира площадью 150 м² в Новых Петровцах под Киевом и земельный участок в этом же селе площадью 318 м². У Рябошапки в собственности автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, у его супруги – такой же, но 2012 года. 

Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции. В 2016–2017 годах работал в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В мае – августе 2019 года был заместителем главы Администрации Президента. С августа 2019 года – генпрокурор Украины

Рябошапка еще не подавал декларацию о доходах за 2019 год. В декларации за 2018 год указано, что в ЕСПЧ его супруга получила 3,8 млн грн зарплаты. Рябошапка в 2018 году зарплату не получал, но у него были гонорары за сотрудничество с международными организациями (Всемирным банком, Агентством США по международному развитию, Организацией экономического сотрудничества и развития) на общую сумму 776,5 тыс. грн. 

Теги: Франция, ЕСПЧ, недвижимость, Руслан Рябошапка, Европейский суд, Офис генпрокурора
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