Офис генпрокурора начал производство из-за сообщений о кнопкодавстве нардепа Поляка

21 февраля движени "Чесно" сообщило, что внефракционный народный депутат Владислав Поляк неоднократно голосовал и на своем пульте, и на пульте справа от себя. Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по этому факту.

Офис генпрокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о факте неперсонального голосования нардепа в Верховной Раде. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

В Офисе сообщили, что депутат неоднократно голосовал за своего коллегу во время заседания в пятницу.

"Таким образом введена в действие новела Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины по неперсональное голосования. Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

21 февраля движение "Чесно" сообщило, что внефракционный народный депутат Владислав Поляк неоднократно голосовал и на своем пульте, и на пульте справа от себя во время рассмотрения поправок к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Место справа от Поляка закреплено за депутатом от группы "Довіра" Василием Петьовкой, отметили в "Чесно".

Поляк был избран нардепом по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

17 сентября 2019 года первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 13 января 2020 года.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).