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В Раде кнопкодавством занимались по меньшей мере 15 нардепов. Инфографика

По меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Об этом 23 декабря сообщило движение "Чесно". Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье не личное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил внефракционный депутат Муса Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.
Сегодня 16.05 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Верховная Рада, кнопкодавство, народные депутаты, Чесно, голосование, Владимир Кальцев
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