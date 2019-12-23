В Раде кнопкодавством занимались по меньшей мере 15 нардепов. Инфографика
По меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Об этом 23 декабря сообщило движение "Чесно". Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье не личное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил внефракционный депутат Муса Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.
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По словам нардепа от "Слуги народа" Елены Копанчук, подписанный ею "Меморандум об ответственности народного депутата", которым был предусмотрен отказ от мандата в случае конопкодавства, и под которым поставили свои подписи все тогдашние кандидаты в парламент от пропрезидентской политсилы, "не несет юридических последствий".→
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