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"Чесно" заявило, что Новинский кнопкодавил. Нардеп отрицает

По данным движения "Чесно", внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов проголосовали за своих коллег Мусу Магомедова и Дмитрия Шенцева во время регистрации в сессионном зале Верховной Рады.

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Новинский отрицает, что кнопкодавил
Новинский отрицает, что кнопкодавил
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Во время первого в 2020 году пленарного заседания 14 января в Верховной Раде кнопкодавили внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщает движение "Чесно". 

"Чесно" зафиксировало, что во время регистрации Новинский нажал кнопку на своем пульте, а затем – за внефракционного нардепа Мусу Магомедова. Магомедов подошел к месту, но на табло голосования системы "Рада" видно, что он уже нажал кнопку, отмечают журналисты. 

Кроме того, по данным "Чесно", во время регистрации Шпенов нажал кнопку за отсутствующего в тот момент внефракционного депутата Дмитрия Шенцева.

ВИДЕО
Видео: Рух ЧЕСНО / YouTube

Новинский в Facebook заявил, что не кнопкодавил.

"Ответственно заявляю: это неправда. На распространенном [журналистами "Чесно"] видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно", – написал он.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1050291178671552&id=100010720391976

23 декабря движение "Чесно" сообщило, что по меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье неперсональное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.

Рада IX созыва начала работу 29 августа. 17 сентября 2019 года первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 13 января. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: Верховная Рада, Вадим Новинский, кнопкодавство, народные депутаты, Дмитрий Шенцев, Муса Магомедов, голосование, Дмитрий Шпенов
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