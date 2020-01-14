"Чесно" заявило, что Новинский кнопкодавил. Нардеп отрицает

По данным движения "Чесно", внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов проголосовали за своих коллег Мусу Магомедова и Дмитрия Шенцева во время регистрации в сессионном зале Верховной Рады.

Во время первого в 2020 году пленарного заседания 14 января в Верховной Раде кнопкодавили внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщает движение "Чесно".

"Чесно" зафиксировало, что во время регистрации Новинский нажал кнопку на своем пульте, а затем – за внефракционного нардепа Мусу Магомедова. Магомедов подошел к месту, но на табло голосования системы "Рада" видно, что он уже нажал кнопку, отмечают журналисты.

Кроме того, по данным "Чесно", во время регистрации Шпенов нажал кнопку за отсутствующего в тот момент внефракционного депутата Дмитрия Шенцева.

ВИДЕО

Видео: Рух ЧЕСНО / YouTube

Новинский в Facebook заявил, что не кнопкодавил.

"Ответственно заявляю: это неправда. На распространенном [журналистами "Чесно"] видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно", – написал он.

23 декабря движение "Чесно" сообщило, что по меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье неперсональное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.