"Чесно" заявило, что Новинский кнопкодавил. Нардеп отрицает

Во время первого в 2020 году пленарного заседания 14 января в Верховной Раде кнопкодавили внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщает движение "Чесно".
"Чесно" зафиксировало, что во время регистрации Новинский нажал кнопку на своем пульте, а затем – за внефракционного нардепа Мусу Магомедова. Магомедов подошел к месту, но на табло голосования системы "Рада" видно, что он уже нажал кнопку, отмечают журналисты.
Кроме того, по данным "Чесно", во время регистрации Шпенов нажал кнопку за отсутствующего в тот момент внефракционного депутата Дмитрия Шенцева.
Новинский в Facebook заявил, что не кнопкодавил.
"Ответственно заявляю: это неправда. На распространенном [журналистами "Чесно"] видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно", – написал он.
23 декабря движение "Чесно" сообщило, что по меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье неперсональное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.
Рада IX созыва начала работу 29 августа. 17 сентября 2019 года первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 13 января. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.