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"Бах – и само голосует". Нардеп от ОПЗЖ рассказал, как работает "кнопкодавитель"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный, которого зафиксировали на кнопкодавстве, заявил, что не договаривался с коллегой по фракции Сергеем Лариным голосовать друг за друга.

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Черный: Я же не кнопкодавил
Черный: Я же не кнопкодавил
Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный в комментарии "Радіо Свобода" рассказал, как работает приспособление из книг, бумаги и открыток, с помощью которого он и его коллега по фракции Сергей Ларин, как зафиксировали журналисты движения "Чесно", кнопкодавили в Раде 18 декабря.

"Это устройство работает в таком режиме, что оно может само голосовать. Вот так, бах – и само голосует. Как? Я не знаю. Можно даже не подталкивать ногой, может кто-то идти, и все. Это работает в таком режиме неожиданном: может голосовать, может не голосовать", – заявил Черный 19 декабря.

Нардеп не сказал, кто придумал это устройство.

"Это ноу-хау, возможно, но это точно не мое ноу-хау", – отметил Черный.

Он утверждает, что не договаривался с Лариным голосовать друг за друга. Черный считает, что не кнопкодавил.

"Я же не кнопкодавил. Ну подтолкнул [ногой "кнопкодавитель"], но это такая ситуация..." – сказал он, отметив, что готов давать объяснения в регламентном комитете Рады, если возникнет такая необходимость.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, что "впервые слышит" об инциденте и "никакого видео не видел".

Глава регламентного комитета Рады депутат от "Слуги народа" Сергей Кальченко сообщил, что комитет сможет заслушать объяснения Черного и Ларина по кнопкодавству, если спикер парламента Дмитрий Разумков или вице-спикер Руслан Стефанчук потребуют этого.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube

По данным "Чесно", ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва (их сейчас восемь). Ранее движение "Чесно" и другие журналисты зафиксировали нарушение процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева.

Рада нового созыва начала свою работу 29 августа.

3 декабря народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кальцев установил рекорд, девять раз проголосовав за своего соседа Пономарева.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2148, который устанавливает уголовную ответственность за кнопкодавство. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Теги: Верховная Рада, депутаты, Юрий Бойко, кнопкодавство, голосование, Сергей Ларин, Виктор Черный, Сергей Кальченко
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