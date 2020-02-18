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Ряд депутатов и СМИ сообщили об отставке Рябошапки. Генпрокурор опровергает

По информации "Страны", генпрокурор Руслан Рябошапка и его заместители решили уйти в отставку после встречи на Банковой. В Офисе генпрокурора заявили, что информация о кадровых перестановках в ведомстве не соответствует действительности.

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Рябошапка: Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности
Рябошапка: Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности
Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Об этом 18 февраля изданию "Главред" сообщило несколько источников.

Об уходе Рябошапки с поста также проинформировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Как сообщили "Стране" источники в Генпрокуратуре, вчера генпрокурор Рябошапка вернулся со встречи на Банковой и сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку", – говорится в сообщении.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Telegram, что Рябошапка встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, где последний заявил об неудовлетворительной работе генпрокурора. Поводом для беседы стало письмо Рябошапки в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о "ворах в законе".

"Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам [пятого президента Украины Петра] Порошенко, а также, по моим сведениям, предоставил доказательства продажи окружением генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка пал духом и провел встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты", – добавил депутат.

Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков выразил в Telegram мнение, что перед отставкой Рябошапки нужно провести аудит его деятельности.

"Через полгода беспредела, псевдореформ, распродажи дел и договорняков в Генпрокуратуре Рябошапка решил убежать, почуяв, что дело запахло жареным? Предлагаю президенту сначала провести аудит его "деятельности" и затем привлечь к ответственности. Это вам не какой-то Сытник-коррупционер. Все дела, которые полгода успешно разваливал Рябошапка, тянут на миллиарды гривен. Еще непонятно, не пропали ли с Генпрокуратуры после его "работы" ключевые документы с топ-дел", – написал он.

В Офисе генпрокурора заявили в Facebook, что информация о кадровых перестановках в ведомстве не соответствует действительности.

"Эта информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры является свидетельством того, что мы не являемся удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", – сообщил Рябошапка.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/133077601540726

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

Теги: Руслан Рябошапка
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