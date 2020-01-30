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Рябошапка: Порошенко обладает той информацией по Иловайской трагедии, которой не обладает никто

Пятый президент Украины Петр Порошенко пока не давал показаний следствию по Иловайской трагедии, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Следствие дважды приглашало Порошенко на допрос как свидетеля по Иловайской трагедии
Следствие дважды приглашало Порошенко на допрос как свидетеля по Иловайской трагедии
Фото: ЕРА

Информация, которую может дать пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко следствию по Иловайской трагедии, представляет ценность для установления истины, заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 30 января, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Говорить о том, будет ли какой-то процессуальный статус у пятого президента, мы не можем. Если следствие установит наличие оснований для привлечения к ответственности, тогда, очевидно, мы примем соответствующее решение", – отметил генпрокурор.

Он добавил, что следствие дважды приглашало Порошенко на допрос как свидетеля, но он не приходил.

"Таким образом, в настоящее время мы не получили показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время… Он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия", – заявил Рябошапка.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедииПо данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Иловайск, война в Украине, Руслан Рябошапка
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