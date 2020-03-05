В Иране число жертв коронавируса выросло до 92 человек

В Иране из 586 новых случаев заражения коронавирусом 253 приходится на столицу страны Тегеран, отметили в министерстве здравоохранения.

По состоянию на 4 марта число жертв нового коронавируса SARS-CoV-2 достигло в Иране 92 человек. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует IRNA.

Чиновник отметил, что за последний день было зарегистрировано 586 новых инфицированных, общее их число достигло 2922. 253 зараженных из 586 обнаружили в столице страны Тегеране.

По словам Джаханпура, в общей сложности выздоровело 552 гражданина.

На 1 марта в Иране было 54 жертвы коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 92 943 случая заражения коронавирусом. Случаев с летальным исходом – 3160.