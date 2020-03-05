Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Иране число жертв коронавируса выросло до 92 человек

В Иране из 586 новых случаев заражения коронавирусом 253 приходится на столицу страны Тегеран, отметили в министерстве здравоохранения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Иране растет число инфицированных
В Иране растет число инфицированных
Фото: ЕРА

По состоянию на 4 марта число жертв нового коронавируса SARS-CoV-2 достигло в Иране 92 человек. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует IRNA.

Чиновник отметил, что за последний день было зарегистрировано 586 новых инфицированных, общее их число достигло 2922. 253 зараженных из 586 обнаружили в столице страны Тегеране.

По словам Джаханпура, в общей сложности выздоровело 552 гражданина.

На 1 марта в Иране было 54 жертвы коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 92 943 случая заражения коронавирусом. Случаев с летальным исходом – 3160.

Теги: Иран, жертвы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию
Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию
Джоли сводила дочерей в Cirque du Soleil
Джоли сводила дочерей в Cirque du Soleil
Джоан Коллинз не верит в возвращение герцогини Сассекской в профессию
Джоан Коллинз не верит в возвращение герцогини Сассекской в профессию
Loboda показала, как проходили съемки ее эпатажного клипа "Новый Рим"
Loboda показала, как проходили съемки ее эпатажного клипа "Новый Рим"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS