Представители делегаций "Евровидения 2020" от Швеции и Израиля не поедут в Роттердам

Из-за коронавируса представители шведской и израильской делегаций международного песенного конкурса "Евровидение 2020" отказались от поездки на встречу делегаций стран-участниц.

Представители Швеции и Израиля не будут принимать участие во встрече глав делегаций "Евровидения 2020" в Роттердаме из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Wiwibloggs.

Европейский вещательный союз (EBU) ввел запрет на поездки своих сотрудников до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрет ввели после заражения одного из сотрудников EBU.

В связи с ораничением в Роттердам не поедет исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн.

Израиль не будет присутствовать на встрече глав делегаций, поскольку минздрав страны рекомендовал отказаться от зарубежных поездок без экстренной необходимости.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

За границей заболели пять украинцев: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.