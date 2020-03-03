РФ на "Евровидении 2020" представит группа Little Big, которая пела о сексе с медведем

Российская группа Little Big, использующая ненормативную лексику, выступит как представитель РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме.

Little Big: Последние новости: Little Big представит Российскую Федерацию на "Евровидении 2020" в Роттердаме! Фото: Little BIG / Facebook

Российская группа Little Big представит РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020". Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"Последние новости: Little Big представит Российскую Федерацию на "Евровидении 2020" в Роттердаме!" – заявили музыканты.

"Они прославились песнями про секс с медведем, а теперь выступят перед всем миром", – говорится в пресс-релизе, опубликованном изданием Lenta.Ru.

Премьера песни, с которой группа примет участие в конкурсе, состоится в ближайшие дни. По словам фронтмена Little Big Ильи Прусикина, она будет веселой.

"Наша страна – то еще дерьмо, но я люблю, люблю ее", – пела группа в треке Everyday I'm drinking. В своем творчестве коллектив также использует ненормативную лексику.

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Видео: Little Big / YouTube

Группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Группа гастролировала в РФ и Европе.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.