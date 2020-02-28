"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"

Ведущий национального отбора на "Евровидение 2020" Сергей Притула сожалеет, что в финал не вышли группы MoonZoo, Fo Sho і Cloudless.

Притула остался недоволен своей работой в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение 2020" Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

Национальный отбор на "Еровидение 2020" – четвертый конкурс, ведущим которого является украинский шоумен Сергей Притула. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Сравнивая нацотбор на "Евровидение 2020" с предыдущими конкурсами, Притула подчеркнул, что нынешний был "менее нервным, чем прошлогодний", хотя своей работой в первом полуфинале шоумен остался недоволен.

Ведущий заявил, что также хотел бы видеть в финале львовскую группу MoonZoo, харьковское трио Fo Sho и киевский коллектив Cloudless.

Комментируя ситуацию, которая сложилась в финале нацотбора с его земляками – группой Tvorchi – Притула признался, что проблемы с вокалом были у солиста группы Джеффри Кенни не только в финале конкурса.

"Технические службы СТБ божились, что с наушником все хорошо, Tvorchi – что нет. Где правда, понятия не имею. Уверен только в том, что специально их никто не вырубал, Ну и если максимально откровенно, то и во время репетиций у Джеффри были проблемы с вокалом", – написал Притула.

Оценивая выступление Jerry Heil, ведущий нацотбора заявил, что артистка стала жертвой хейтеров. "Зачем Яне было читать комментарии хейтеров, это третий вопрос, но в результате недельного переваривания негатива из концептуальной композиции ее выступление превратилось в "ни о чем".

Песня David Axelrod, признался Притула, понравилась его маме. "Но она слишком форматная для конкурса. Такие песни на "Евровидение" привозят пачками", – считает ведущий. Творчество Khayat, наоборот, показалось Притуле "слишком нишевым".

Шоумен предположил, что выступление бандуристки Кruть помогло ей проснуться знаменитой. "Она не победила, но, мне кажется, утром после полуфинала проснулась знаменитой", – написал он.

Победителей нацотбора – группу Go-A – Притула назвал "темной лошадкой", а их победу в финале конкурса "совершенно неожиданной".

По словам шоумена, обвинения солиста группы "Антитела" Тараса Тополи в адрес Go-A в псевдоэтнике вызваны наличием в композиции "Соловей" имени Ванюша.

"Но если хорошо присмотреться, то этот Ванюша представлен в песне в негативном контексте, что и вызвало канонаду в стране медведей, лаптей и балалаек", – написал Притула.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.