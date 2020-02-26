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26 февраля, 2020
 
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"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье

Украинская певица Jerry Heil показала тело в неглиже и призналась, что постоянно работает над своей формой.

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Jerry Heil: Это, казалось бы, только тело. Но оно одежда души
Jerry Heil: Это, казалось бы, только тело. Но оно – одежда души
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица, финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil разместила на своей странице в Instagram фото в кружевном нижнем белье.

"На той съемке мне так важно было не корчить из себя секси-кошечку и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть. Мы прячем много социальных страхов и комплексов за одеждой, вы заметили? А заметили, что у людей, которые по воле обстоятельств живут в более теплом климате и носят меньше одежды, и комплексов относительно тела меньше? Чисто наблюдения... Я пару месяцев работала, как никогда, над собой, чтобы смотреть на результат с удовольствием. Но важно также сказать главное: целью стало чувствовать себя в новом режиме здоровой. Телом и духом. Потому пять лет назад очень нездорово похудела. Помню страх съесть что-то лишнее! Замечу, что веганством тогда и не пахло: листочки салата только служили "украшением" сухой куриной грудке, иногда политой йогуртом 0%, как советовали авторитетные паблики правильного питания", – призналась она.

Певица отметила, что проверила на себе много "модных" трендов и заявила, что публикует фото в неглиже, чтобы показать результат своей веганской системы питания.

"Это, казалось бы, только тело. Но оно – одежда души. А какая одежда, такое и настроение, замечали? Я чувствую, как важно поделиться тем, через что прошла и иду. Здесь еще есть что делать, подтягивать. Но уже даже на этом этапе, если я покажу "до – после", многие удивятся", – написала она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.

Теги: Jerry Heil
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