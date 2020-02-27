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27 февраля, 2020
 
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Панайотов опроверг участие в конкурсе "Евровидение 2020" от России

Российский певец украинского происхождения Александр Панайотов заявил, что не владеет информацией о том, что якобы будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме.

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Панайотов не знает, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе в Нидерландах
Панайотов не знает, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе в Нидерландах
Фото: panaiotov / Instagram

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов на своей официальной странице в Instagram заявил, что российский "Первый канал" офцициально не назвал участника, который будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме. 

"В свою очередь, я также никакой информацией не владею", – написал певец 27 февраля. 

По словам Панайотова, сообщения в российских СМИ о том, что якобы он поедет представлять Россию в Нидерланды, недостоверны. 

"Я не знаю кто, а главное зачем это делает, но если это делается специально, то это очень цинично", – подчеркнул Панайотов 

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу "Стань звездой", а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств. 

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на "Евровидении" артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе. 

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет. 

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке. 

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Теги: Россия, Евровидение, Украина, Нидерланды, Первый канал, Александр Панайотов, опровержение, Go-A
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