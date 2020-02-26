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26 февраля, 2020
 
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Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире

Украинский певец David Axelrod показал свою подросшую дочь Соломию.

David Axelrod: Время летит, и я с улыбкой вспоминаю все, что было, и могу только представить, что ждет нас в будущем
David Axelrod: Время летит, и я с улыбкой вспоминаю все, что было, и могу только представить, что ждет нас в будущем
Фото: david__axelrod / Instagram

Украинский певец David Axelrod, финалист нацотбора на "Евровидение 2020", на странице в Instagram разместил фото своей дочери Соломии.

"Я уже пять лет самый счастливый папа в мире. Я благодарю вселенную и Алену Мозговую за такой дар, за семью, за счастье и любовь. Время летит, и я с улыбкой вспоминаю все, что было, и могу только представить, что ждет нас в будущем. Жизнь прекрасна. Я счастлив", – написал он.

Мать девочки – жена David Axelrod, продюсер Алена Мозговая. Они поженились до рождения дочери, но дату свадьбы не называют.

Мозговая родила дочь Соломию 26 февраля 2015 года. Это ее первый общий ребенок с David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

Теги: David Axelrod
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