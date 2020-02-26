Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире

Украинский певец David Axelrod, финалист нацотбора на "Евровидение 2020", на странице в Instagram разместил фото своей дочери Соломии.
"Я уже пять лет самый счастливый папа в мире. Я благодарю вселенную и Алену Мозговую за такой дар, за семью, за счастье и любовь. Время летит, и я с улыбкой вспоминаю все, что было, и могу только представить, что ждет нас в будущем. Жизнь прекрасна. Я счастлив", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я вже 5 років найщасливіший Тато у світі, я дякую всесвіту та @mozgovaolena за такий дар, за сім‘ю, за щастя та любов. Час летить і я з посмішкою згадую усе що було і можу тільки уявити, що чекає нас у майбутньому. Життя чудове і прекрасне. Я щасливий * #5років #Соломія #щастяЄ #красота #мимими
Мать девочки – жена David Axelrod, продюсер Алена Мозговая. Они поженились до рождения дочери, но дату свадьбы не называют.
Мозговая родила дочь Соломию 26 февраля 2015 года. Это ее первый общий ребенок с David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.