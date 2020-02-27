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27 февраля, 2020
 
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Певец из Украины Панайотов будет представлять Россию на "Евровидении 2020" – СМИ

Выбором конкурсной песни для украинского артиста Александра Панайотова, проживающего в России, занимался его продюсер Григорий Лепс, сообщает Starhit.

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В 2017 году Панайотов подписал с Лепсом контракт о сотрудничестве
В 2017 году Панайотов подписал с Лепсом контракт о сотрудничестве
Фото: panaiotov / Instagram

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме, пишет Starhit. 

Издание сообщает, что песню для артиста выбирал его продюсер Григорий Лепс. 

По информации таблоида, в шорт-лист аритистов, из которых руководство "Первого канала" выбирало представителя России на "Евровидение 2020", вошли Ольга Бузова, Zivert, Димаш. Многие артисты, утверждает Starhit, не подозревали о своем возможном участии в конкурсе.

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу "Стань звездой", а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств. 

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на "Евровидении" артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе. 

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет. 

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке. 

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Нидерланды, конкурс, Ольга Бузова, Александр Панайотов, Евровидение 2020, Go-A
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