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27 февраля, 2020
 
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"Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио

Украинская группа Yuko, участник нацотбора на "Евровидение 2019" презентовала на своем YouTube-канале трек "Зима". "Это наша новая песня. Она символизирует перерождение", – говорится в описании ролика. Также отмечается, что песня "Зима" – об усталости. "Она олицетворяет усталость от паники, невежества, от необдуманных действий и решений. Усталость от новых боевых действий в мире. Усталость от того, что умирают молодые люди, которые так и не успели пожить и почувствовать радость, покой и счастье. Весна – это конец смерти и период перерождения. Старый год кончается. С чистого листа начинается новый этап в природе, людям, у всего живого", – объяснили музыканты. Они добавили, что народная манера пения помогла достичь необходимого драматизма.

 
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Yuko: "Зима" олицетворяет усталость от паники, невежества, от необдуманных действий и решений. Усталость от новых боевых действий в мире
Yuko: "Зима" олицетворяет усталость от паники, невежества, от необдуманных действий и решений. Усталость от новых боевых действий в мире
Фото: YUKO / Facebook

видео

Аудио: YUKO / YouTube
Теги: аудио, Yuko
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