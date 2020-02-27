Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах

Участники группы Tvorchi заявили, что ожидали от организаторов национального отбора "Евровидение 2020" извинений перед зрителями за технические проблемы, которые помешали их достойному выступлению в финале.

По итогам голосования Tvorchi в финале конкурса получили два балла от жюри и четыре балла от зрителей Фото: tvorchi_official / Instagram

Бэк-вокалист группы Tvorchi Джеффри Кенни не решился заявить о наличии проблемы со звуком непосредственно во время выступления в финале национального отбора на "Евровидение 2020", опасаясь, что из-за этого коллектив окончательно потеряет шансы на победу. Об этом Кенни рассказал в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер".

По словам бэк-вокалиста, во время выступления он не слышал музыку в наушниках, поэтому все время пытался засунуть его поглубже в ухо. Когда это не помогло, он решил "петь душой".

"Мне казалось, что я пою нормально, но для других это показалось слишком громким", – отметил вокалист.

Кенни признался, что в финале конкурса перед выходом на сцену звукоинженер попросил его проверить наушники. "Но в тот момент я слышал там только то, что пел в микрофон, поэтому сказал, что все хорошо", – рассказал Кенни.

"Когда на сцене я не услышал музыку в наушнике, то не знал, что дальше делать. Прямой эфир – не было смысла останавливать шоу", – описал вокалист свою реакцию в момент обнаружения технической неисправности.

Отвечая на вопрос о том, почему он не сообщил о проблеме сразу после выступления, Кенни сказал, что все реплики были заранее распланированы и он должен был просто отвечать на вопросы ведущего нацотбора Сергея Притулы.

"Я хотел быть вежливым, хотя на уме было много нецензурных слов", – признался бэк-вокалист.

По его словам, после выступления он пошел к звкукорежиссеру, но его заявление о проблемах со звуком в наушниках вызвало смех.

Солист группы Андрей Гуцуляк рассказал, что проблемы со звуком 22 февраля во время финала нацотбора также были и у Джамалы, которая выступала на сцене в качестве приглашенного гостя.

"Мы слышали, что ей включили инструментал с середины песни", – заявил Гуцуляк.

Музыканты признались, что больше не будут принимать участие в "таких конкурсах". "Ты можешь бесконечно репетировать, но один человек допустит ошибку и все будет зря", – считает Гуцуляк.

По словам музыканта, после завершения конкурса организаторы должны были извиниться перед зрителями за технические проблемы со звуком.

"Ведь это и наша репутация. Два раза – в полуфинале и финале – были проблемы со звуком. Первый раз на бэкстейдже перед нами извинились, но люди ведь не знают этого и поливают нас грязью, утверждая, что Джеффри не умеет петь", – заявил Гуцуляк.

По итогам голосования Tvorchi в финале конкурса получили два балла от жюри и четыре балла от зрителей.

Группа Tvorchi была создана выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. В финал нацотбора группа прошла, набрав максимальное количество баллов от зрителей и жюри.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube

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