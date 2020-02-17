Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Варьяты" Сергей Притула заговорил на русском языке – таким образом шоумен отреагировал на заявление продюсера "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинские зрители не воспринимают мелодрамы на русском языке.

"Варьяты-шоу" сняли видео, в котором потроллили заявление продюсера "Плюсов" Алены Еремеевой о том, что украинский язык подходит только для комедий Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook опубликовал 50-секундное видео, в котором перешел на русский язык.

"Установки коллег с "Плюсов" усвоили", – подписал Притула видеоролик, в котором участники "Варьяты-шоу" в ироничной манере изобразили свое отношение к заявлению продюсера "1+1" Алены Еремеевой о том, что зритель не воспринимает мелодрамы на русском языке.

На видео Сергей Притула, Владимир Жогло, Сергей Полупан и Владимир Ковцун весело общаются между собой на украинском языке, изображая комедийный сюжет – обсуждают наличие у кого-то из знакомых Ковцуна двух унитазов.

Во время разговора Притула обращается к помощнице Марии с просьбой сделать кофе. Услышав, что кофе закончился, Притула вскакивает со стула и переходит на русский язык.

– Что?! Что ты только что сказала? Повтори, Мария! Ребята, а как же мы теперь без кофе-то? Нет! – обратился к коллегам Притула, драматично заламывая руки.

– Вот, согласись, на украинском языке ты бы так не сыграл? – после реплики Притулы резюмировал Владимир Жогло.

– Тональность же не та! – соглашается с ним Притула, переходя на украинский язык. – Для драмы надо другую.

В комментариях пользователи Facebook оценили произношение Притулы на русском языке, подчеркнув, что это было "непривычно и неожиданно".

"Троллинг 80-го уровня", – прокомментировали видео подписчики.

6 февраля продюсер "1+1" Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодрамы на укринском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском.

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в социальных сетях.