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Притула заговорил на русском языке

Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Варьяты" Сергей Притула заговорил на русском языке – таким образом шоумен отреагировал на заявление продюсера "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинские зрители не воспринимают мелодрамы на русском языке.

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"Варьяты-шоу" сняли видео, в котором потроллили заявление продюсера "Плюсов" Алены Еремеевой о том, что украинский язык подходит только для комедий
"Варьяты-шоу" сняли видео, в котором потроллили заявление продюсера "Плюсов" Алены Еремеевой о том, что украинский язык подходит только для комедий
Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook опубликовал 50-секундное видео, в котором перешел на русский язык. 

"Установки коллег с "Плюсов" усвоили", – подписал Притула видеоролик, в котором участники "Варьяты-шоу" в ироничной манере изобразили свое отношение к заявлению продюсера "1+1" Алены Еремеевой о том, что зритель не воспринимает мелодрамы на русском языке. 

На видео Сергей Притула, Владимир Жогло, Сергей Полупан и Владимир Ковцун весело общаются между собой на украинском языке, изображая комедийный сюжет – обсуждают наличие у кого-то из знакомых Ковцуна двух унитазов.

Во время разговора Притула обращается к помощнице Марии с просьбой сделать кофе. Услышав, что кофе закончился, Притула вскакивает со стула и переходит на русский язык.

– Что?! Что ты только что сказала? Повтори, Мария! Ребята, а как же мы теперь без кофе-то? Нет! –  обратился к коллегам Притула, драматично заламывая руки. 

– Вот, согласись, на украинском языке ты бы так не сыграл? – после реплики Притулы резюмировал Владимир Жогло.

– Тональность же не та! – соглашается с ним Притула, переходя на украинский язык. – Для драмы надо другую. 

В комментариях пользователи Facebook оценили произношение Притулы на русском языке, подчеркнув, что это было "непривычно и неожиданно".

"Троллинг 80-го уровня", – прокомментировали видео подписчики. 

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/2530651777252761/

6 февраля продюсер "1+1" Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодрамы на укринском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском. 

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в социальных сетях. 

Теги: Украина, 1+1, Сергей Притула, Алена Еремеева
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