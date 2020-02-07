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На "1+1" заявили, что в 2020 году в два раза увеличат объем украиноязычной продукции

Заявления продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинский язык подходит не для всех жанров киноиндустрии вызвали критику со стороны властей страны. Телеканал утверждает, что всегда поддерживал развитие контента на украинском.

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"1+1": Переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось
"1+1": Переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось
Фото: questrum.livejournal.com

В 2020 году телеканал "1+1" планирует увеличить количество украиноязычных продукции в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "1+1", которое приводит издание "Детектор медіа".

Главный продюсер сериалов и фильмов "1+1" Алена Еремеева уверяет, что ее слова о "тональности украинского языка", не подходящей для мелодраматических сериалов, нельзя расценивать как предвзятость по отношению к государственному языку.

По ее словам, "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента. В частности, канал снял такие фильмы, как "Століття Якова", "Катерина", "Школа", "Дві матері".

Объясняя свои слова, Еремеева отметила, что во время презентации нового сезона обращала внимание на специфику различных жанров, в частности на то, что производство драм и мелодрам отличается от комедий.

"Переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что объединив усилия – и продюсеров, и сценаристов, и актеров, – мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента проходила более эффективно", – добавила представитель телеканала.

6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканала "1+1" сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии".

Языковой омбудсмен Украины Татьяна Монахова подчеркнула, что подобные высказывания могут быть очень болезненно восприняты обществом. Министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала заявление Еремеевой "позором и глубоким неуважением к обществу".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что комментарий Еремеевой свидетельствует о "давнем укоренившемся пренебрежении" к украинскому языку.

С октября 2017 года в Украине действует закон о языковых квотах на телевидении. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: украинский язык, 1+1, сериал, Алена Еремеева
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