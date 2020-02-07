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"Спуститесь с великорусского пьедестала". Кулеба назвал унизительным комментарий продюсера телеканала "1+1" об украинском языке

Высказывание продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинский язык лучше звучит в комедии, чем в мелодраме, является свидетельством пренебрежения к украинскому, считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов
Кулеба: Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов
Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что унизительное отношение к украинскому языку ничем нельзя оправдать. Так он отреагировал в Facebook на высказывание продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой об использовании украинского языка в сериалах.  

По его словам, комментарий Еремеевой свидетельствует о "давнем укоренившемся пренебрежении" к украинскому языку. 

"Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов", – написал он.

Чиновник уверен, что украинское общество осудит такое отношение к государственному языку. 

"Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС [Киевского международного института социологии] почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента", – написал вице-премьер. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10157858381158389

6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканала "1+1" сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии".

Языковой омбудсмен Украины Татьяна Монахова подчеркнула, что подобные высказывания могут быть очень болезненно восприняты обществом. Министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала заявление Еремеевой "позором и глубоким неуважением к обществу"

Еремеева заявила "Телекритике", что ее фразы, произнесенные во время профессиональной дискуссии, вырвали из контекста: "Ни в коем случае речь не шла о предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах".

С октября 2017 года в Украине действует закон о языковых квотах на телевидении. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

14 апреля 2019 года член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявлял, что благодаря закону доля украинского языка в эфире украинского телевидения увеличилась до 92%.

Теги: украинский язык, 1+1, Дмитрий Кулеба, Алена Еремеева
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