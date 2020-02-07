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"Позор и неуважение". Новосад отреагировала на заявления продюсера "1+1", что актерам сложно работать на украинском

По мнению министра образования и науки Анны Новосад, заявление продюсера "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинский язык не подходит для кинопроизводства, равноценно росписи в собственной неполноценности.

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Новосад осудила заявление продюсера "1+1" о неуместности украинского языка в мелодрамах
Новосад осудила заявление продюсера "1+1" о неуместности украинского языка в мелодрамах
Фото: Anna Novosad / Facebook

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отреагировала на недавнее заявление продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой о том, что украинским актерами сложно работать на государственном языке. О своей позиции Новосад написала в Facebook.

"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется "1+1", но вот это вот "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке" – это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", – это расписаться в собственной неполноценности", – отметила министр.

https://www.facebook.com/anja.novosad/posts/2755001537900851

6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканала "1+1" сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии".

На это отреагировала языковой омбудсмен Татьяна Монахова, отметив, что подобные заявления могут быть очень болезненно восприняты обществом.

После этого Еремеева заявила "Телекритике", что ее фразы, произнесенные во время профессиональной дискуссии, вырвали из контекста: "Ни в коем случае речь не шла о предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах".

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил доктора филологических наук, профессора Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Теги: Министерство образования, украинский язык, 1+1, Анна Новосад, Алена Еремеева
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