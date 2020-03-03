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03 марта, 2020
 
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Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"

Певец из Запорожья Александр Панайотов, которому СМИ пророчили поездку от России на "Евровидение 2020", огорчен официальным заявлением российского "Первого канала".

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Панайотов мечтает попасть на "Евровидение" с 2005 года
Панайотов мечтает попасть на "Евровидение" с 2005 года
Фото: panaiotov / Instagram

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов на своей официальной странице в Instagram в иносказательной форме прокомментировал выбор российского "Первого канала", объявившего группу Little Big представителем России на международном песенном конкурсе "Евровидение 2020". 

"Ну что... Поехали дальше", – написал Панайотов 2 марта. 

Подписчики поддержали артиста в комментариях, назвав выбор группы Little Big в качестве представителя России "разочарованием года". 

Скриншот: panaiotov / Instagram
Скриншот: panaiotov / Instagram

2 марта "Первый канала" официально объявил российскую руппу Little Big представителем Российской Федерации на "Евровидении 2020" в Роттердаме. 

26 февраля в российских СМИ появилась информация о том, что Панайотов будет представлять Россию на песенном конкурсе в Роттердаме.

Панайотов опроверг эти заявления 27 февраля, подчеркнув, что у него нет официальной информации от "Первого канала", который занимается отбором артистов. 

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу "Стань звездой", а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств. 

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет. 

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на "Евровидении" артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе. 

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке

Теги: Россия, Нидерланды, Первый канал, Александр Панайотов, Евровидение 2020
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