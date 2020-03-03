Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"

Певец из Запорожья Александр Панайотов, которому СМИ пророчили поездку от России на "Евровидение 2020", огорчен официальным заявлением российского "Первого канала".

Панайотов мечтает попасть на "Евровидение" с 2005 года Фото: panaiotov / Instagram

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов на своей официальной странице в Instagram в иносказательной форме прокомментировал выбор российского "Первого канала", объявившего группу Little Big представителем России на международном песенном конкурсе "Евровидение 2020".

"Ну что... Поехали дальше", – написал Панайотов 2 марта.

View this post on Instagram Ну что.. Поехали дальше) полный вперёд! A post shared by Aleksandr Panayotov (@panaiotov) on Mar 2, 2020 at 10:43am PST

Подписчики поддержали артиста в комментариях, назвав выбор группы Little Big в качестве представителя России "разочарованием года".

Скриншот: panaiotov / Instagram



2 марта "Первый канала" официально объявил российскую руппу Little Big представителем Российской Федерации на "Евровидении 2020" в Роттердаме.

26 февраля в российских СМИ появилась информация о том, что Панайотов будет представлять Россию на песенном конкурсе в Роттердаме.

Панайотов опроверг эти заявления 27 февраля, подчеркнув, что у него нет официальной информации от "Первого канала", который занимается отбором артистов.

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу "Стань звездой", а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств.

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет.

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на "Евровидении" артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке.