Jerry Heil предсказывает представителю от России победу на "Евровидении 2020"

Финалистка украинского национального отбора "Евровидение 2020" Jerry Heil на своей странице в Instagram предположила, что победителем международного песенного конкурса "Евровидение 2020", который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, станет российская группа Little Big.
"Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего "Евровидения?" – написала 3 марта певица, поставив активную ссылку на официальную страницу российской группы, которая будет представлять Россию на конкурсе в Роттердаме.
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Мені здається чи ми з вами вже знаємо переможця цьогорічного Євробачення? @littlebigband *
Отвечая на комментарии подписчиков, Jerry Heil призналась, что "обожает клипы" этой группы.
Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.
Ранее российские СМИ писали, что Россиию на конкурсе будет представлять украинский певец из Запорожья, проживающий в России, Александр Панайотов.
Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме представит группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке.
26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.