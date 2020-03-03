Jerry Heil предсказывает представителю от России победу на "Евровидении 2020"

Украинская певица Jerry Heil считает, что победителями международного конкурса "Евровидение 2020" станут представители от России – группа Little Big.

Jerry Heil призналась, что ей очень авятся клипы российской группы Little Big Фото: thejerryheil / Instagram

Финалистка украинского национального отбора "Евровидение 2020" Jerry Heil на своей странице в Instagram предположила, что победителем международного песенного конкурса "Евровидение 2020", который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, станет российская группа Little Big.

"Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего "Евровидения?" – написала 3 марта певица, поставив активную ссылку на официальную страницу российской группы, которая будет представлять Россию на конкурсе в Роттердаме.

Отвечая на комментарии подписчиков, Jerry Heil призналась, что "обожает клипы" этой группы.

Скриншот: thejerryheil / Instagram



Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.

Ранее российские СМИ писали, что Россиию на конкурсе будет представлять украинский певец из Запорожья, проживающий в России, Александр Панайотов.

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме представит группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.