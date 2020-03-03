Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 марта, 2020
 
Новости

Jerry Heil предсказывает представителю от России победу на "Евровидении 2020"

Украинская певица Jerry Heil считает, что победителями международного конкурса "Евровидение 2020" станут представители от России – группа Little Big.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil призналась, что ей очень авятся клипы российской группы Little Big
Jerry Heil призналась, что ей очень авятся клипы российской группы Little Big
Фото: thejerryheil / Instagram

Финалистка украинского национального отбора "Евровидение 2020" Jerry Heil на своей странице в Instagram предположила, что победителем международного песенного конкурса "Евровидение 2020", который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, станет российская группа Little Big. 

"Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего "Евровидения?" – написала 3 марта певица, поставив активную ссылку на официальную страницу российской группы, которая будет представлять Россию на конкурсе в Роттердаме. 

Отвечая на комментарии подписчиков, Jerry Heil призналась, что "обожает клипы" этой группы. 

Скриншот: thejerryheil / Instagram
Скриншот: thejerryheil / Instagram

Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.

Ранее российские СМИ писали, что Россиию на конкурсе будет представлять украинский певец из Запорожья, проживающий в России, Александр Панайотов.

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме представит группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке. 

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Теги: Россия, Jerry Heil, Евровидение 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Граждане Украины, которых ищет Интерпол. Кто они и в чем их подозревают? Список
Граждане Украины, которых ищет Интерпол. Кто они и в чем их подозревают? Список
Татьяна РАЙДА
  Прокурор Тедеев: Я руками пытался разбить стекло тонущего авто. Водитель в шоке, у него судорога. Девушка рядом с ним в истерике билась
  Прокурор Тедеев: Я руками пытался разбить стекло тонущего авто. Водитель в шоке, у него судорога. Девушка рядом с ним в истерике билась
Наталия ДВАЛИ
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS