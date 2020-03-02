Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей

24-летняя украинская певица Jerry Heil призналась, что еще девственница. Об этом она рассказала в интервью программе "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале телеведущей Маши Ефросининой.
Певица объяснила, что быстро заканчивала отношения, поскольку, как она сказала, не хотела обманывать ребят, поскольку боится интимных отношений.
"У меня всегда было какое-то такое чувство, что если ты не чувствуешь с человеком будущего, какой смысл? Ради чего?" – сказала Jerry Heil.
По словам исполнительницы, на ее формирование повлияли отношения родителей между собой.
"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит: "Я тебя люблю", а у мамы реакция: "Да иди ты", даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять, это так тупо. Я сейчас плакать буду. Я какая-то как поломанная, что со мной не так", – со слезами на глазах сказала она.
После интервью певица заявила в Instagram, что не жалеет о признании.
"Я знала, что, открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и произошло – сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Так что не зря я чувствовала потребность рассказать!" – отметила она.
По словам певицы, ранее она не касалась этой темы, поскольку боялась осуждения мужского пола, поскольку существует стереотип, что девушка должна быть опытной.
"Все инсайты, которые я проживаю сейчас, сводятся к двум моим простым правилам жизни: будь собой; правда – это не стыдно. При любых обстоятельствах. Можно теперь после таких постов ставить статус "Главная девственница страны"?" – написала исполнительница.
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ПРАВДА — ЦЕ НЕ СОРОМНО * Стільки повідомлень після жодного інтерв’ю не отримувала! Дякую Маші @mashaefrosinina, що настільки тонко відчула мене і обережно відкрила тему першого сексу. Його відсутності. В (о ні, тільки не це) 24 роки. * * * * Причини поділитися своєю історією: 1) Я знала, що, відкрившись, допоможу справитися з соціальним тиском людям РІЗНОГО віку. * так і сталося — сотні людей вже написали мені, що їм тепер легше. Отже не даремно я відчувала потребу розповісти! * 2)Відкритість — кращий з усіх можливих трендів! Зараз відкрито говорять про секс в деталях — це допомагає багатьом знайти себе в чужих історіях. Тільки от інші люди, які не мають серйозних відносин (а для мене секс можливий лише за такого ходу подій — хоча кожен обирає своє) страждають від тиску такого інформаційного потоку і починають думати, що з ними щось не так, — лише тому що немає в якості опори жодної історії публічної людини, яка давала би розуміти, що не вести статеве життя — це так само окей як і вести його. Це чисто питання твого вибору: час чи не час. * * * То чому не розповідала раніше: 1)Бо думала, це як стати голою посеред людного центру міста. Паралізуючий страх, що люди тикатимуть пальцями і кидатимуть камінням. Яка нісенітниця * * 2)боялася осуду чоловічої статі, тому що *вставте тут популярні вирази-ярлики типу «дівчина має бути досвідченою» і додайте страх у випадку, коли це відбудеться, виявитися тим самим бревном* Нісенітниця-2 * Бо це все про догоджання вигаданій людині. Де тут хоч слово про мій комфорт? * 3)В мові є такі поняття як застарілі слова та історизми. Так от слова «цнота» і «дєвствєнность», здається, перші в тому списку! Історичніше тільки «квіточка» * Я так думала. А тоді передумала, бо це нісенітниця-3 * Як ми докотилися до того, що речі, які стосуються особистого простору людини, тепер діляться на сучасне, не сучасне, модне? * Всі інсайти, які я проживаю зараз, зводяться до двох моїх простих правил життя: 1. Будь собою. 2. ПРАВДА - ЦЕ НЕ СОРОМНО. За будь-яких обставин. * Можна тепер після таких постів ставити статус «Головна незаймана країни»? *
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".
8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020".