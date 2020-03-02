Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей

Украинская певица Jerry Heil заявила, что боится интимных отношений с мужчинами.

24-летняя украинская певица Jerry Heil призналась, что еще девственница. Об этом она рассказала в интервью программе "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале телеведущей Маши Ефросининой.

Певица объяснила, что быстро заканчивала отношения, поскольку, как она сказала, не хотела обманывать ребят, поскольку боится интимных отношений.

"У меня всегда было какое-то такое чувство, что если ты не чувствуешь с человеком будущего, какой смысл? Ради чего?" – сказала Jerry Heil.

По словам исполнительницы, на ее формирование повлияли отношения родителей между собой.

"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит: "Я тебя люблю", а у мамы реакция: "Да иди ты", даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять, это так тупо. Я сейчас плакать буду. Я какая-то как поломанная, что со мной не так", – со слезами на глазах сказала она.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

После интервью певица заявила в Instagram, что не жалеет о признании.

"Я знала, что, открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и произошло – сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Так что не зря я чувствовала потребность рассказать!" – отметила она.

По словам певицы, ранее она не касалась этой темы, поскольку боялась осуждения мужского пола, поскольку существует стереотип, что девушка должна быть опытной.

"Все инсайты, которые я проживаю сейчас, сводятся к двум моим простым правилам жизни: будь собой; правда – это не стыдно. При любых обстоятельствах. Можно теперь после таких постов ставить статус "Главная девственница страны"?" – написала исполнительница.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020".