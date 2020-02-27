Jerry Heil показала фото своей фигуры до и после похудения

Украинская певица Jerry Heil показала результат отказа от неправильного питания.

Jerry Heil: Я сама не ожидала увидеть это. Я же изменилась! Как минимум начала носить красивое белье Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица, финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil разместила на своей странице в Instagram коллаж из собственных снимков до отказа от неправильного питания и начала тренировок и после, а также коллаж, в котором отражены этапы похудения.

"Я сама не ожидала увидеть это. Я же изменилась! Как минимум начала носить красивое белье", – написала она.

По словам певицы, она решила изменить форму, поскольку ей стало некомфортно. Она призналась, что откладывала похудение, но поняла, что нужно отказаться от старой привычки питаться неправильно.

"Некоторые фотографирует себя после тренировок и затем отслеживают результат. Со мной "время от времени" не работает – я забываю навсегда, если не делаю что-то каждый день", – призналась Jerry Heil.

Певица выработала систему публиковать в Instagram фото с хештегом "пресс, выходи" и выставлять эти снимки на заставку телефона.

"Мне было стыдно первое время, если кто-то брал телефон в руки. Но я знала, что завтра имею возможность изменить фото на обоях. После тренировки. Это мотивировало меня покончить с компульсивным перееданием во время волнения, потому что жалко своего труда! Последние пару дней, например, переедания повторились. Как думаете, почему не удержалась? Забыла менять заставку" – призналась она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.