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02 марта, 2020
 
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"Первым позвонил Потап". Jerry Heil рассказала как песня "Охрана_Отмєна" стала хитом

Песня Jerry Heil "Охрана_Отмєна" впервые прозвучала с экранов телевизоров в эфире проекта "Голос страны" в исполнении подопечной украинского рэпера Потапа – Богданы Ренк.

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Jerri Heil сперва планировала продать песню "Охрана_Отмєна"
Jerri Heil сперва планировала продать песню "Охрана_Отмєна"
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинский рэп-исполнитель Потап первым оценил потенциал песни "Охрана_Отмена", призналась в передаче Маши Ефросининой "Экзамен" финалистка национального отбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil .

По словам артистки, до написания этой песни она выступала только на свадьбах у своих родственников, работала Insta-фотографом и напевала каверы для своего блога в Instagram. 

"Я написала эту песню, напела ее под фортепиано и выложила в Instagram. До этого момента все подписчики были суперлояльными к моему творчеству, а  теперь их мнения разделились", – рассказала певица Ефросининой. 

По словам Jerry Heil, разделение мнений – "верный признак хита". "Одни говорили, что это суперхит, а другие советовали продать эту песню", – вспоминает артистка. 

Сомнения заставили ее сделать аранжировку.

"Я опубликовала на своей странице в Instagram песню в live-режиме и в тот же день моему аранжировщику звонит Потап, который на тот момент был тренером "Голоса страны",  с просьбой разрешить исполнить эту песню его подопечной", – рассказывает артистка. 

Звонок Потапа, по словам Jerry Heil, означал для нее вершину успеха и она согласилась, чтобы песня прозвучала в эфире "Голоса страны".

"Но вскоре я засомневалась: сейчас Богдана споет, и все будут думать, что это ее песня? Нет, так не пойдет!" – поделилась Jerry Heil своими сомнениями с ведущей программы "Экзамен". 

По словам певицы, когда до эфира оставалось несколько дней, она связалась с руководителем продюсерской компании Secret Service Михаилом Ясинским.

 понимала, что мне нужно что-то срочно сделать с этой песней, чтобы застолбить ее за собой. Если единственным видео будет то, где песню исполняет подопечная Потапа, все будут думать, что это ее песня", – рассказала артистка. 

По словам Jerry Heil, за один вечер она сняла на фоне обычной фотозоны клип и опубликовала его в Instagrаm. За сутки видео набрало 75 тыс. просмотров, что позволило певице заключить контракт с продюсерским центром Ясинского. 


"Богдана выступила 7 апреля, а 4 апреля я сняла клип на свою песню", – резюмировала певица. 

ВИДЕО
Видео: Голос країни / YouTube

В комментариях к выступлению Богданы Ренк подписчики раскритиковали выбор песни, сделанный Потапом для своей подопечной. 

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана_ отмєна". 

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. 

С 2018 года Jerry Heil отказалась от употребления мяса. Певица также известна своей активной экопозицией. 

Теги: Евровидение, Украина, Instagram, клип, Потап и Настя, певица, Алексей Потапенко, Голос страны, нацотбор, Михаил Ясинский, продюсер
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