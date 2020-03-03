Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"

Пиар-менеджер и директор по развитию российской группы Little Big, которая будет представлять Россиию на "Евровидении 2020", отказался от дальнейшего сотрудничества с коллективом.

Пиар-менеджер и директор по развитию группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении 2020", Андрей Орехов заявил о прекращении сотрудничества с музыкальным коллективом, сообщает Lenta.ru.

В интервью Telegram-каналу "Антиглянец" Орехов 3 марта рассказал, что в перспективе не видит для себя места в музыкальном коллективе. По словам Орехова, их пути с группой разошлись.

"Я разделяю общую радость и гордость за группу, но себе там места не нахожу", – подчеркнул Орехов.

Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.

Группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.

Ранее российские СМИ писали, что Россиию на конкурсе будет представлять украинский певец из Запорожья, проживающий в России, Александр Панайотов.

Украину на "Евровидение 2020" в Роттердаме представит группа Go-A с песней "Соловей" на украинском языке.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.