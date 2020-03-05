В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тыс., за его пределами умерли 214 человек

С момента начала вспышки в Китае коронавирусом заболело 80 409 человек, 52 045 пациентов вылечили и выписали из больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года с китайского Уханя Фото: ЕРА

В Китае по состоянию на начало суток 5 марта от нового коронавируса умерло 3012 человек. Об этом сообщил Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За последние сутки зарегистрировано 139 новых случаев заболевания и 31 смерть.

Всего в Китае коронавирусом заболело 80 409 человек, 52 045 пациентов вылечили и выписали из больницы.

Известно, что 669 025 человек имели тесный контакт с инфицированными пациентами. 32 870 человек находятся под медицинским наблюдением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах (2103 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 214 (48 человек умерли за сутки). Всего в мире зарегистрировано 93 090 инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.